Giresun'da iş makinesinin çarptığı kişi öldü

Giresun'un Espiye ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soğukpınar beldesi Merkez Mahallesi'nde M.G. idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı sırada Mehmet S'ye (63) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.G. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.