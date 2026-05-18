Giresun'da kamyonetin uçuruma devrildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Giresun'un Güce ilçesinde yaklaşık 400 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Dün meydana gelen kazada, Rahmi Kuru idaresindeki 28 AAG 008 plakalı kamyonet, Sarıyar köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Recep Yıldız, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar bulunan Yıldız, AA muhabirine, kaza anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.



Yıldız, kaza öncesi tarlasında çalıştığını belirterek, "Araba lazımdı ve bir arkadaşı aradım. O da benim arabam dolu 'gelemem' dedi. Başka bir arkadaşı aradım o da 'tamam' dedi ve geldi. Yükümü yükledim babamın evinin kapısına götürdüm. Geri dönerken bir viraja geldik. Nasıl oldu bilemiyorum araba birden havalandı. Bana 'Recep abi gidiyoruz' dedi. Sonrasını bilmiyorum." diye konuştu.



- "Araçtan fırladıktan sonra üzerimden geçerek gitti"



Kendisinin yola yaklaşık 200 metre mesafede bulunduğunu dile getiren Yıldız, "O anda kalktım oturdum. Karşıdaki komşulara seslendim. Sağlıkçılar geldi ve müdahale etti. Araçtan fırladıktan sonra üzerimden geçerek gitti. Nasıl fırladım bilemiyorum. Engelli ayağımın kırıldığını hissettim. İlk şükür ettim Allah'ıma. O arabadan sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizesi." ifadelerini kullandı.



Yıldız, kendisiyle birlikte araç sürücüsü Kuru'nun tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini sözlerine ekledi.



Öte yandan kamyonetin uçuruma yuvarlanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

