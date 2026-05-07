Giresun'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

Giresun'da, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, trafik temalı şiirler okudu. Vali Mustafa Koç, hafta dolayısıyla organize edilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Katılımcılar, trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik içeriklerin sergilendiği stantları ziyaret etti.

