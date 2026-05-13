Giresun'da, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.



Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, üyeliklere İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, meclis üyesi Fuat Yurt ile köy muhtarları Dursun Aksu ve Haşim Türksever seçildi.



Meclis başkanı Ahmet Şahin, seçimin ardından Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti.



Şahin, üyeler olarak Giresun merkezdeki köy muhtarlarının oyunu aldıklarını belirterek, kendilerine sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.



Vali Koç da ziyaretinden dolayı Şahin'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.




















