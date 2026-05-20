        Giresun Haberleri Giresun'da "mayıs yedisi" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı

        Giresun'da halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı "49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:31
        Giresun Belediyesince organize edilen festivale katılanlar, Aksu Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde bazı ritüelleri yerine getirdi.

        Dileklerinin gerçekleşmesi için 3 kez sac ayağın üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için de "derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

        Festivalde, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yabancı ülkelerin dans toplulukları da gösteri sergiledi.

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yaptığı konuşmada, ritüel ve kutlamaların 3 bin yıllık bir gelenek olduğunu söyledi.

        Köse, bu kültür ve geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kültür, gelenek eski ve kadim bir kültürdür. Burada ritüellerimizle beraber, şehrimiz için, ülkemiz ve dünya için güzel temenni ve dilekler dileyeceğiz, saç ayaktan geçeceğiz. Yedi çift, bir tek dereye taş atıp dilek tutacağız. Bu kültür ve geleneği bizden önce olduğu gibi biz de en güzel şekilde, coşkuyla el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.

        Dereye taş atan ve saç ayaktan geçerek dilek tutan Ayşegül Ekinci ise sağlık ve huzur dileğinde bulunduğunu söyledi.

        Festivale, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Japonya'nın Sagae Belediye Başkanı Masaaki Saito, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

