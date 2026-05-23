Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı kazada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobiller ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.