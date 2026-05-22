        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara yol verilmesi kamerada

        Giresun'da trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara yol verilmesi kamerada

        Giresun'da sürücülerin trafikte fermuar sistemiyle ambulanslara yol verdiği görüntüler paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 18:42 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın görülmesi ve sesinin duyulması durumunda acil geçiş koridorunun fermuar sistemiyle açılması istenildiği belirtildi.

        Fermuar sistemiyle ambulansın hedefine hızlı bir şekilde ulaşacağı aktarılan açıklamada, "Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir, yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, kentin farklı noktalarında ambulansların fermuar sistemi uygulanmasıyla ilerlediği görüntüler yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

