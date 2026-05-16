        Giresun'daki lise öğrencileri uluslararası alanda sağlık uygulamalarını inceledi

        Giresun'daki lise öğrencileri uluslararası alanda sağlık uygulamalarını inceledi

        Giresun'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Macaristan'da hasta bakımına yönelik sağlık uygulamalarıyla ilgili eğitim faaliyetlerine katıldı.

        Giriş: 16.05.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Okulun 9 öğrencisi 2 öğretmen eşliğinde, Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Harmonia Yaşlı Bakım Köyünde gerçekleştirilen Erasmus+ programını tamamladı.

        Yaşlı bakım hizmetlerine yönelik uluslararası uygulamaları yerinde gözlemleme ve mesleki deneyim kazanma fırsatı yakalayan öğrenciler, yaşlı bireylerle etkili iletişim kurma, rehabilitasyon uygulamaları, hasta transfer sistemleri ve günlük yaşam destek hizmetleri konusunda deneyim kazandı.

        Öğrenciler ayrıca farklı kültürleri tanıyarak yabancı dil, sosyal, kültürel ve iletişim becerilerini de güçlendirdi.

        Lisenin müdürü Zekeriya Karakayalı, öğrencilerin Avrupa'da mesleki eğitim deneyimi kazanmasının, farklı kültürleri tanımasının ve uluslararası bakış açısı geliştirmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

