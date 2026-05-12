Giresun'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.



A.B'nin kullandığı 61 PE 859 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Çepniköyü mevkisinde seyrederken kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü A.B. ile araçta bulunan C.B.T, B.M. ve A.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan C.B.T, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



