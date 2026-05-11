Giresun'dan kısa kısa

Giresun Üniversitesi öğrencilerince kitap bağış kampanyası düzenlendi.



Eğitim fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerince toplanan 600 kitap, Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar Şehit Özgün Özdemir İlk ve Ortaokulu'na bağışlandı.



Espiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ramis Baştuğ, üniversite öğrencilere teşekkür ederek, gerçekleştirilen anlamlı çalışmanın son derece değerli olduğunu sözlerine ekledi.



- Engelli çocuklarına bakıyorlar



Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Dudu (76) ve Ahmet Demir (74) engelli iki çocuklarının yarım asırdır bakımını sürdürüyor.



Demir çifti, engelli çocukları Nurullah (50) ve Nurcan Demir (54) ile Tevekli Mahallesinde yaşıyor.





Günlük hayatlarını çocuklarının ihtiyaçlarına göre şekillendiren Demir çifti, çocuklarının bakımını karşılamaya yarım asırdır devam ediyor.



Anne Dudu Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını çocuklarına adadığını ifade ederek,"Onlar rahat etsin diye çabalıyorum. Zaman zaman zor anlar yaşıyorum, elbette yoruluyorum ama ben yorulursam çocuklarım ne yapar? Onlar için güçlü olmak zorundayım. Vazgeçmek gibi bir düşüncem hiç olmadı." dedi.













