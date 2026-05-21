Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 17:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı düzenlendi.

        Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesince organize edilen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 15 proje ve eser sergilendi.

        Kaymakam Ahmet Kavanoz, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

        Ayrıca ilçede Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Mescid-i Aksa Camisi bahçesinde düzenlenen etkinlikte halat çekme, akıl oyunları ve geleneksel çocuk oyunları oynandı.

        - Yağlıdere'de ÇEDES projesi etkinliği


        Yağlıdere'de gerçekleştirilen ÇEDES projesi etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çeşitli gösteriler yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, ÇEDES faaliyetleriyle öğrencilerin yalnızca akademik değil, ahlaki, kültürel ve sosyal gelişimlerinin de desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

        Tasavvuf musikisi dinletisi ile devam eden etkinliğe İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü İsa Akbaş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Eynesil'de okul öncesi eğitim şenliği yapıldı

        Eynesil Anaokulu koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu ve anasınıflarındaki öğrencilerin katılımıyla şenlik gerçekleştirildi.

        Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen şenlikte "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" projesi kapsamında öğrenciler sandalye kapmaca, halat çekme ve balon taşıma oyunları oynarken, kurulan salıncak ve şişme park alanlarında aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

        Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekti.

        Ayrıca ilçede "Bir Cami Bir Nefes" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

        Eynesil İmam Hatipliler Derneği (EYİMDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, Eynesil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Merkez Eski Cami'de bir araya geldi.

        Öğrencilerde aidiyet ve sorumluluk bilinci oluşturulmasını hedefleyen proje çerçevesinde cami içerisinde çeşitli sosyal ve manevi içerikli etkinlikler düzenlendi.

        EYİMDER Başkanı Ramazan Öztürk, projeyle öğrencilerin camileri yalnızca ibadet edilen mekanlar olarak değil, aynı zamanda hizmetin, kardeşliğin ve gönül birlikteliğinin merkezi olarak deneyimlemelerinin amaçlandığını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Gelin Kayası'ndaki paylaşıma adli işlem
        Gelin Kayası'ndaki paylaşıma adli işlem
        SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti
        SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti
        Eynesil'den kısa kısa
        Eynesil'den kısa kısa
        SOLOTÜRK Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        SOLOTÜRK Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        Giresun'da "mayıs yedisi" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı
        Giresun'da "mayıs yedisi" geleneği çeşitli ritüellerle yaşatıldı