Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Görele ilçesinde yol betonlama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 16:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Görele ilçesinde yol betonlama çalışması yapıldı.

        İl Özel İdaresince temin edilen araç ve köy sakinleri ile hayırseverlerin katkılarıyla alınan malzemelerle Tekgöz köyü yolunun 2 kilometrelik bölümü beton döküldü.

        Köy muhtarı Ali Durali, beton dökümünden düzeltilmesine kadar tüm aşamalarda köylülerin gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

        Devlet-vatandaş işbirliğiyle önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Durali, projeye destek veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek ve İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Karadirek ve köy halkına teşekkür etti.

        - Eynesil'de Sanayi Sitesi Projesi çalışmaları sürüyor

        Eynesil ilçesinde Sanayi Sitesi Projesinde altyapı ve arazi düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Eynesil Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hakkı Çalışkan, gazetecilere, projenin ilk etabında 32 iş yerinin inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

        İş yerlerinin 120 metrekare zemin alanı ve 60 metrekare asma kattan oluşacağını belirten Çalışkan, toplam kullanım alanının ise 180 metrekare olacağını kaydetti.

        - Yağlıdere'de yıl sonu sergisi düzenlendi

        Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi organize edildi.

        Merkez Müdürü Zeynep Yavuz, İlçe Spor Salonunda düzenlenen serginin açılış töreninde, halk eğitimi merkezlerinin üretmenin mutluluğunun da yaşandığı yerler olduğunu söyledi.

        Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Yavuz, sergide emeği geçen usta öğrenci ve kursiyerlere teşekkür etti.

        Törene, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Giresun'da heyelan riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi
        Giresun'da heyelan riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi
        Giresun'da heyelan riski altındaki 33 ev tahliye edildi
        Giresun'da heyelan riski altındaki 33 ev tahliye edildi
        Giresun'da heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Giresun'da heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Fındık fiyatlarındaki düşüş sürüyor: Gözler yeni sezonda
        Fındık fiyatlarındaki düşüş sürüyor: Gözler yeni sezonda
        Görele'de öğrenciler yaşlılara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi
        Görele'de öğrenciler yaşlılara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi