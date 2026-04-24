        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin yargılanmasına devam edildi

        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin yargılanmasına devam edildi

        Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 24.04.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmadı.

        Duruşmada, Dede'nin ve mağdur Tuana Elif Torun'un avukatları yer aldı.

        Mahkeme başkanı, 8 tanığın dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verdi.

        Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

        Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan aile avukatlarından Sena Nur Sarıal, duruşmada tanıkların dinlendiğini hatırlatarak, "Sekizi de dinlendi. Bu aşamada duruşma 30 Nisan'a bırakıldı. Savcılığa da mütalaada bulunmak üzere süre verildi. Sanık hakkında da adli kontrol kararları devam ediyor. Tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek." dedi.

        ​​​​​​​- Olay

        Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

        Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Öte yandan, mağdur Tuana Elif Torun, 28 Mart'ta Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmişti.

        Ailenin kararının ardından Torun'dan alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hasbi Dede'nin taciz suçundan yargılandığı davada tanıklar dinlendi
        Hasbi Dede'nin taciz suçundan yargılandığı davada tanıklar dinlendi
        CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz davasında duruşma...
        CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz davasında duruşma...
        Giresun'da 29'uncu Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri düzenlenecek
        Giresun'da 29'uncu Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri düzenlenecek
        Şebinkarahisar'da sağanak etkili oldu
        Şebinkarahisar'da sağanak etkili oldu
        Kamyonetin sinyalizasyon direğine çarptığı kaza araç kamerasında; 4 yaralı
        Kamyonetin sinyalizasyon direğine çarptığı kaza araç kamerasında; 4 yaralı
        Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
        Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı