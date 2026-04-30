        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

        Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmadı.

        Duruşmada, Dede'nin ve mağdur Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları yer aldı.

        Savunmaların ardından duruşmaya ara verildi. Daha sonra karar açıklandı.

        Hakim, Dede'ye "Çocuğa Karşı Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

        Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin "suç üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

        Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan aile avukatlarından Sena Nur Sarıal, mahkemenin sanığın cinsel taciz suçunu işlediğini sabit görerek mahkumiyet kararı verdiğini söyledi.

        Adaletin yerini bulduğunu ifade eden Sarıal, "Tuana için adalet yerini buldu. Tuana başına böyle olaylar gelip de konuşamayanların sesi oldu. Adalet bugün bizim için yerini buldu.1 yıl 6 ay ceza aldı. Herhangi bir indirim sebebi de uygulanmadı. Bundan sonraki işleyiş, verilen karara istinaf yasa yolu açık. Gerekçeli kararın yazılmasını bekleyeceğiz." dedi.

        Tuana Elif Gülüşan Torun'un amcası Mehmet Salih Torun ise avukatlara ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği'ne teşekkür ederek, "İstismara karşı duran, yanımızda olan ve yanımızda olduğunu cesaretle gösteren bu gençlere özellikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        - Olay

        Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

        Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

        Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta ise Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Öte yandan, mağdur Tuana Elif Gülüşan Torun, 28 Mart'ta Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmişti.

        Ailenin kararının ardından Torun'dan alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

