Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri GÜNCELLEME - Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürdü

        GÜNCELLEME - Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürdü

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 18:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Giresun'da akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürdü

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde, dün balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Çelik (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma yürütüldü.

        Jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görev aldığı bölgedeki çalışmalar sonucu yeğen Sedat Çelik'in cesedi, kaybolduğu yerin yaklaşık 250 metre uzağında bulundu.

        Ekiplerce sudan çıkarılan ceset, Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına bugün AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve deniz polisleri başta olmak üzere 132 personel katıldı.

        Ekipler, bölgede oluşturulan alanların yanı sıra dere içi ve kıyısında arama çalışması yaptı.

        Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra amca ve yeğenin balık avlamak istedikleri sırada akıntıya kapıldıklarını hatırlattı.

        Dere debisinin yağışlar nedeniyle yüksek olduğunu ifade eden İbaş, "Çalışmalar devam ediyor. Ben burada, bu zorlu şartlarda çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Öte yandan, Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğenin İstanbul'da yaşadıkları, Kurban Bayramı dolayısıyla Yağlıdere ilçesine geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Heyelan tehlikesi altındaki evler boşaltıldı
        Heyelan tehlikesi altındaki evler boşaltıldı
        Giresun'da heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Giresun'da heyelan nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Giresun'da dereye düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Giresun'da dereye düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Giresun'da heyelan alarmı: İçişleri Bakanlığı devreye girdi
        Giresun'da heyelan alarmı: İçişleri Bakanlığı devreye girdi
        Derede balık avlarken akıntıya kapılan yeğeni ölen, kendisi ise kaybolan am...
        Derede balık avlarken akıntıya kapılan yeğeni ölen, kendisi ise kaybolan am...