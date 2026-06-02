Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

        GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 14:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Giresun'da heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

        İlçeye bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde yağışların ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

        AFAD görevlilerinin yaptıkları incelemelerin ardından Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Ekiplerin, köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor.

        - AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor

        Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 18-29 Mayıs tarihleri arasındaki aşırı yağışların, il merkezi ile bazı ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmesi olaylarını beraberinde getirdiği belirtildi.

        AFAD ekiplerince yapılan saha incelemeleri neticesinde, Bulancak ilçesi sınırlarında ciddi bulgulara rastlandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bulancak ilçesi Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan sonucunda 16 konut tahliye edilmiştir. Kovanlık beldesinde Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 konut tedbiren tahliye edilmiştir. Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 konut tedbiren tahliye edilmiştir. Yapılan gözlemlerde heyelan nedeniyle konutlarda oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla toplam 33 konut tedbiren tahliye edilmiştir."

        Açıklamada, tedbir çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Bölgedeki risk durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla, özellikle Kovanlık beldesi ve çevresindeki geniş alanlarda yüksek hassasiyetli topoğrafik veriler elde edilecektir. Giresun AFAD İl Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlemlerine ve teknik incelemelere aralıksız devam etmekte olup, gelişmeler ışığında gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilmektedir."

        - "İki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi"

        Bayındır köyü muhtarı Saim Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde 16 hanenin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.

        AFAD ekiplerinin bölgede heyelan boyutunu ve boşaltılması gereken evlerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Karakaya, "1988-89 yıllarında da bölgede toprak oynaması olmuş. İki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi. Takip ettik, AFAD'a bilgi verdik. Dün sabah bazı bölgelerde toprak çökmeleri yaşandı. AFAD ekipleri incelemelerine başladı. 16 hane boşaltıldı, bazı evlerde de incelemeler devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Giresun'da heyelan riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi
        Giresun'da heyelan riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi
        Giresun'da heyelan riski altındaki 33 ev tahliye edildi
        Giresun'da heyelan riski altındaki 33 ev tahliye edildi
        Giresun'da heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Giresun'da heyelan nedeniyle 22 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
        Fındık fiyatlarındaki düşüş sürüyor: Gözler yeni sezonda
        Fındık fiyatlarındaki düşüş sürüyor: Gözler yeni sezonda
        Görele'de öğrenciler yaşlılara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi
        Görele'de öğrenciler yaşlılara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi
        Giresun'da yayla göçü başladı
        Giresun'da yayla göçü başladı