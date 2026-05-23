GÜNCELLEME - Giresun'da tır ile iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı tır, Ali Y'nin (43) kullandığı 34 PMS 61 ve Ferhat Y. (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, sürücü Ali Y. ile beraberindeki Melek Y. (40), Hamza Y. (7), Hasan Y. (7) ve Sadem Yağmur Y'nin (15) hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralılar Ferhat Y. (45), Fatma Y, Sümeyye Y. (9), Eymen Y. (16), Rana Meltem Y. (20) ile tır sürücüsü Musa U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

