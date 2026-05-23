        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri GÜNCELLEME - Giresun'da tır ile iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 23.05.2026 - 04:15 Güncelleme:
        Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı tır, Ali Y'nin (43) kullandığı 34 PMS 61 ve Ferhat Y. (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Ali Y. ile beraberindeki Melek Y. (40), Hamza Y. (7), Hasan Y. (7) ve Sadem Yağmur Y'nin (15) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar Ferhat Y. (45), Fatma Y, Sümeyye Y. (9), Eymen Y. (16), Rana Meltem Y. (20) ile tır sürücüsü Musa U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
