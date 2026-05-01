Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 8. haftasında İstanbul Gençlik deplasmanda Altınspost Giresunspor'u 38-36 yendi.
Giriş: 01.05.2026 - 17:35 Güncelleme:
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 22-18 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, salondan 38-36 galip ayrıldı.
