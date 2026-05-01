        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Kalp krizi geçiren Alucra Belediye Başkanı Demirağ tedavi altına alındı

        Giresun'un Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Alucra Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirağ'ın İstanbul'da düzenlenen 18. Giresun Günleri etkinliğine katılmak üzere Ordu-Gİresun Havalimanı'na gittiği esnada Dereli ilçesinde kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

        Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirağ'a, anjiyografi işlemi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

