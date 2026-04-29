Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan Karadeniz Müzik ve Oyunları Topluluğu (KARMOT) Giresun'da konser verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Müzik ve Oyunları Topluluğu Giresun'da sanatseverlerle buluşacak

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan Karadeniz Müzik ve Oyunları Topluluğu (KARMOT) Giresun'da konser verecek.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, KARMOT Giresun konserinin hazırlıklarını tamamladı.

        Bilimsel araştırma projesi kapsamında yürütülen KARMOT projesi, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin somut ve somut olmayan kültürel mirasını korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

        Yol havaları, efuli havaları, sözlü-sözsüz ezgiler ve dans müziklerinin yanı sıra Karadeniz kemençesi, tulum, tütek, horon davulu ve zilzurna gibi yerel çalgıların icra biçimlerini bilimsel verilerle inceleyen proje, bu birikimi "sahadan sahneye" mottosuyla profesyonel bir performansla izleyiciyle buluşturuyor.

        Samsun'daki ilk konserle başlayan yolculuğunu sürdüren topluluk, 3 Mayıs Pazar saat 19:30'da Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştireceği ikinci tanıtım konseriyle sahne alacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

