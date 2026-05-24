        Prolift Giresun Sanayispor, Süper Lig'i hedeflediği gibi bitirdi

        GÜLTEKİN YETGİN - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 10. sırada tamamlayan Prolift Giresun Sanayispor, sezon başında ortaya koyduğu ligde kalıcı olma hedefini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Karadeniz temsilcisi, 30 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayarak 39 puan topladı. Lige istediği gibi başlayamayan yeşil-beyazlılar, takıma yapılan takviyelerle toparlandı.

        Sezon boyunca taraftarlarının da desteğini alan Prolift Giresun Sanayispor, sezonu 10. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı.

        Prolift Giresun Sanayispor Kulübü Başkanı Ünal Göze, AA muhabirine, Süper Lig'de Giresun şehrini en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

        Uzun bir lig serüvenini geride bıraktıklarını aktaran Göze, sezon başındaki ligde kalma hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Ünal Göze, üst sıraları zorladıklarını ancak sakatlık ve ayrılan oyuncular nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini anlatarak, "İşin sonuna geldiğimizde ise gelecek yıl da Giresun takımı Süper Lig'de olacak, bu nedenle başarılı bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Takımımızın elinden geldiğinin fazlasını yaptığını düşünüyorum." dedi.




        - "Ortalamanın çok üzerinde taraftar sayısına sahibiz"

        Bu sezon kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Göze, "Taraftarlar her zaman üst sıraları hedefliyor, üst sıralara oynayan takım olmamızı istiyor ama lig, şartlar bizi zorladığı için taraftarımızın istediği gibi üst sıralara oynayamadık." diye konuştu.

        Maçlarda kadın futbolu ortalamasının çok üzerinde taraftar sayısına sahip olduklarını aktaran Ünal Göze, taraftarların kendilerine itici bir güç olduğunu kaydetti.

        Yönetim kurulu olarak da yorucu bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Göze, "Önümüzdeki ay olağan kongremiz olacak. Şu an hem şahsım hem yönetim olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Devam edip etmeyeceğimizi bilmiyoruz. Devam edersek seçimden sonra daha doğru bir hedef koyacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

