Tedavi amacıyla başladığı yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da yürüme engelli 12 yaşındaki Nil Arya Sarıgül, tedavisine destek amacıyla başladığı yüzmede kazandığı şampiyonluklarla milli sporcu olma yolunda ilerliyor.



Doğuştan sol bacağındaki tümör nedeniyle yürüme engelli olan Sarıgül, 7 yıl önce yüzmeye başladı.



Yüzmenin tedavisine olumlu katkısı gözlemlenen Sarıgül, yüzme antrenörü Berk Telli'nin de yönlendirmesiyle para yüzme sporcu lisansı aldı.



Sarıgül, Giresun'un yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen ulusal yarışmalarda mücadele ederek 6 Türkiye şampiyonluğu kazandı.



Ortaokul öğrencisi, milli sporcu olup daha büyük hedeflere ulaşmak amacıyla antrenmanlarını sürdürüyor.



Yürüteç yardımıyla adım atabilen para yüzücü Nil Arya Sarıgül, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.



Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü ile anaokulunda beden eğitimi dersinde tanıştığını belirterek, "Beni hastalığımdan dolayı yüzmeye kendisi teşvik etti. Başladıktan sonra bu sporu çok sevdim. Yüzerken kendimi çok mutlu ve özgür hissediyorum. Tedavimde çok faydasını gördüm." dedi.



Katıldığı çeşitli yarışmalarda 6 Türkiye birinciliği kazandığını anlatan Sarıgül, "Şimdiki hedefim önce dünya şampiyonluğu, daha sonra olimpiyatlara gidip şampiyon olmak." diye konuştu.









- "Kedisiyle gurur duyuyorum. Çok emek veriyor, umarım başarılı olur"



Nil Arya Sarıgül'ün annesi Ayşe Gamze Karaltı ise kızının yüzmeye tedavisine katkı amacıyla başladığını ifade ederek "Küçük küçük antrenmanlarla başladığımız bu sporda Arya Giresun'daki yarışmalarda dereceler elde etti. Bugün buraya kadar geldi." değerlendirmesinde bulundu.



Karaltı, kızıyla gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Kızımın uzun süredir tedavisi devam ediyor. Bu süreçte yüzme sporunun çok büyük katkısını gördük. Kedisiyle gurur duyuyorum. Çok emek veriyor, umarım başarılı olur. Çok büyük hedefleri var. Milli takıma girmek, dünya ve olimpiyatlara gitmek istiyor. Tabii yaşı daha çok küçük, umarım emeklerinin karşılığını alır"



Kızının yakaladığı başarının kendisi için sürpriz olduğunu belirten Karaltı, "Biz bu yola başarı için değil de tamamen sağlığı için çıktık. Buralara geleceğini beklemiyordu ama Arya çok azimli ve çok güçlü bir çocuk. Bir şeyleri istedi ve başardı. Başka istekleri de var. Böyle devam ederse neden olmasın?" diye konuştu.



Engelli birey annelerinden çocuklarının bir şeyleri başaracağına inanmalarını isteyen Karaltı, hangi alanda yetenekleri varsa çocuklarını oraya yönlendirmeleri önerisinde bulundu.



Antrenör Berk Telli de Nil Arya Sarıgül'ün 6 Türkiye şampiyonluğu bulunduğuna işaret ederek "İleride de hedefimiz Arya ile milli takım forması giymek. Dünya ve olimpiyatlara gitmek, başarılar elde etmek. Sabah ve akşam çift idmanla çalışıyoruz. Hedeflerimize adım adım ilerliyoruz." dedi.

