        Giresun Haberleri Ticaret borsalarında 8 ayda 298 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 8 ayda 298 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Mart arasındaki 8 aylık dönemde borsalarda 298 bin 216 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem, 59 bin 622 tonla Giresun'da gerçekleştirildi. Bu kenti 58 bin 514 tonla Sakarya, 42 bin 488 tonla Düzce/Bolu takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

