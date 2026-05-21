Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 6-0 yendi. 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 17. dakikada Nihal Saraç, 22 ve 38. dakikada İlayda Civelek'in golleriyle 3-0 önde kapadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip 47. dakikada Teodara Nicoara, 65. dakikada Ece Tekmen ve 77. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.