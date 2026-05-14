        Türkiye fındık ihracatından 4 ayda 987 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye fındık ihracatından 4 ayda 987 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, yılın ilk dört ayında fındık ihracatından 987 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Giriş: 14.05.2026 - 15:52 Güncelleme:
        ​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 70 bin 961 ton fındık satıldığı, karşılığında 987 milyon 439 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

        Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 103 bin 309 ton fındık ihracatından, 846 milyon 521 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

