Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda 1 milyar 776 milyon doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 8 ayında 1 milyar 776 milyon doları aşkın gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-30 Nisan 2026 döneminde yurt dışına 1 milyar 776 milyon 416 bin 816 dolar karşılığında 135 bin 12 ton fındık satıldığı belirtildi.
Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 237 bin 862 ton fındık ihracatından 1 milyar 941 milyon 807 bin 104 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
