Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı

GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının yükselmesiyle kokarca zararlısının uyanma dönemine girdiği belirtildi. Kışlak çıkış zamanı mücadelesinin Oruçbey ile Ömerli Mahallesi'nde başladığı vurgulanan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının diğer merkez mahallelerde de sürdürüleceği kaydedildi. Açıklamada, zararlıyla mücadele konusunda vatandaşlardan destek istendi.

