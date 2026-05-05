        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Giresun'da taziye ziyaretinde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden Utku Konak'ın (18) ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Merkeze bağlı Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki evlerinde anne Aysel Akkaya'ya taziyelerini ileten Erbakan, Konak'a Allah'tan rahmet diledi.

        Erbakan, partisinin İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Konak'ın pırlanta gibi bir genç olduğunu söyledi.

        Olayın yürekleri parçalayan menfur bir saldırı olduğunu ifade eden Erbakan, "İnşallah bir daha gençlerimiz, evlatlarımız hayatını kaybetmesin." dedi.

        Erbakan, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

        - Olay

        Aksu Mahallesi'nde 28 Nisan'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada ağır yaralanan Konak, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Nisan'da yaşamını yitirmişti.

        Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Konak'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.T. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

