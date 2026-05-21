Yeşilay Genç Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş ile Spor Toto karşılaşacak
Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Beşiktaş ile Spor Toto mücadele edecek.
Giresun'da Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda organize edilen şampiyona yarı final karşılaşmalarıyla devam etti.
Müsabakada Beşiktaş, Güneysuspor'u 37-32, Spor Toto ise Nilüfer Belediyespor'u 45-35 mağlup ederek finale yükseldi.
Şampiyonanın finalinde Beşiktaş ile Spor Toto yarın saat 15.30'da karşılaşacak. Güneysuspor ile Nilüfer Belediyespor ise saat 13.30'da 3'üncülük maçına çıkacak.
