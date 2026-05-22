Yeşilay Genç Erkekler Hentbol Türkiye şampiyonu Beşiktaş oldu

Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı finalde Spor Toto'yu 37-36 yenen Beşiktaş kazandı.



Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonanın final maçının ilk yarısı 20-20 eşitlikle tamamlandı.



Beşiktaş, çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında Spor Toto karşısında salondan 37-36 galip ayrıldı.



Güneysuspor ve Nilüfer Belediyespor arasında oynanan 3 ve 4'üncülük maçının normal süresi ise 35-35 berabere bitti.



Seri 7 metre atışları sonucu karşılaşmayı 41-40 kazanan Güneysuspor üçüncü oldu.



Karşılaşmalar sonrası düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar verildi.



