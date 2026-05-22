        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Yeşilay Genç Erkekler Hentbol Türkiye şampiyonu Beşiktaş oldu

        Türkiye Hentbol Federasyonunun kuruluşunun 50. yılına özel gerçekleştirilen Yeşilay Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı finalde Spor Toto'yu 37-36 yenen Beşiktaş kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonanın final maçının ilk yarısı 20-20 eşitlikle tamamlandı.

        Beşiktaş, çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında Spor Toto karşısında salondan 37-36 galip ayrıldı.

        Güneysuspor ve Nilüfer Belediyespor arasında oynanan 3 ve 4'üncülük maçının normal süresi ise 35-35 berabere bitti.

        Seri 7 metre atışları sonucu karşılaşmayı 41-40 kazanan Güneysuspor üçüncü oldu.

        Karşılaşmalar sonrası düzenlenen tören ile kupa ve madalyalar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
