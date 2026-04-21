        Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de 52 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Gümüşhane'de, hakkında 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 10:24 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 9 aydır aranan ve hakkında 52 farklı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplam 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın adresi tespit edildi.

        JASAT ekiplerince İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

        E.A, jandarmadaki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

