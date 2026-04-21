Gümüşhane'de 52 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Gümüşhane'de, hakkında 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 9 aydır aranan ve hakkında 52 farklı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplam 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın adresi tespit edildi. JASAT ekiplerince İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. E.A, jandarmadaki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

