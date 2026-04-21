Gümüşhane'de aranan firari hükümlü yakalandı
Gümüşhane'de, hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 21.04.2026 - 15:52
İl Jandarma Komutanlığı Yağmurdere Karakol ekipleri, 2 suçtan hakkında toplam 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.M'yi denetim sırasında yakaladı.
R.M, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri