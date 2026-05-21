Gümüşhane'de bahar şenliklerinde akademisyen piyano resitali sundu

Gümüşhane Üniversitesinde "GÜNİFEST Bahar Şenlikleri" kapsamında piyanist ve akademisyen Dr. Belinda Chen Yokuş, piyano resitali verdi. Etkinlikler kapsamında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Belinda Chen Yokuş, Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Yokuş, klasik müzik repertuvarından besteleri dinleyicilerle buluşturdu. Konserin ardından Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, şenlik kapsamında güzel bir akşam geçirdiklerini belirterek Yokuş'a plaket takdim etti.

