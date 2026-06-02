        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de bir kişi karısını darbederek öldürdü

        Gümüşhane'de bir kişi karısını darbederek öldürdü

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi eşini darbederek öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde H.P. (27) ile eşi Arzu P. (26) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, karısını darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, kafasına darbe alan Arzu P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Arzu P'nin cenazesi, incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde

