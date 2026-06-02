Gümüşhane'de bir kişi karısını darbederek öldürdü
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kişi eşini darbederek öldürdü.
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde H.P. (27) ile eşi Arzu P. (26) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, karısını darbetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, kafasına darbe alan Arzu P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Arzu P'nin cenazesi, incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
