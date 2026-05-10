Gümüşhane'de dağ laleleri tarlaları süslüyor

Gümüşhane'nin kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Boyluca köyünde dağ laleleri açtı. Doğa tutkunları ve ziyaretçilerin gezi rotasında yer alan bölgede kısa bir süre gözlemlenebilen laleler, tarlaları renklendirdi. Boyluca köyü muhtarı Musa Günday, AA muhabirine, doğal güzelliğin yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi. Günday, dağ lalelerinin güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Bu güzelliği herkesle paylaşmalarını umut ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.