        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Gümüşhane'de engelli gençler temsili askerlik yaptı

        Gümüşhane'de "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle engelli gençler bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 15:55 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle birlikte gelen engelli gençler, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden engelliler, bayrak geçişiyle protokolü selamladı.

        Vali Cevdet Atay, yaptığı konuşmada, yemin eden askerler ile gurur duyduğunu söyledi.

        Her Türk gencinin hayallerinden bir tanesinin askerlik görevini icra etmek olduğunu belirten Atay, "Bugün ailelerimizde o heyecanı aynı şekilde yaşadılar. Bizde sizin heyecanınıza ortak olduk. Sizleri tebrik ediyorum. Askerlik sizlere çok yakışmış. Yaşamın yeni bir evresine geçtiniz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ise askerlik yemini eden gençleri tebrik etti.

        Sarıdoğan, askerlik yeminiyle şerefli üniformanın taşıdığı anlamı ve sorumluluğun yüreklerde hissedildiğini ifade ederek, "Yüzlerinizdeki mutluluk ve yaşadığınız heyecan bizlere bir kere daha göstermektedir ki askerlik yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir gönül meselesidir." dedi.

        Gençlerin terhis belgelerini almasıyla devam eden program, dedektör köpeklerin gösteriyle sona erdi.

        Törene, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

