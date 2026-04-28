        Gümüşhane'de İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri tatbikatlarla sahaya hazırlanıyor

        Gümüşhane'de İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri tatbikatlarla sahaya hazırlanıyor

        Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, teorik eğitimlerini tatbikatlarla pekiştirerek sahada hızlı ve etkin müdahale becerisi kazanıyor.

        Giriş: 28.04.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Öğretim Görevlisi Olcay Karaoğlu, AA muhabirine, 120 öğrencinin teorik eğitimini simülasyon destekli uygulamalarla pekiştirerek, paramedik eğitimlerini daha etkin hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Eğitim sürecinde yüksek geçerliliğe sahip simülasyon mankenleri kullandıklarını belirten Karaoğlu, "Uygulamaları değerlendirme araçları, kontrol listeleri ve algoritmalarla ölçerek objektif sonuçlar elde edebiliyoruz." dedi.

        Karaoğlu, simülasyon yönteminin öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı sunduğuna işaret ederek, "Gerçek vakalarda müdahale imkanı sınırlı olabiliyor. Ancak bu yöntemle öğrenciler tekrar yaparak deneyim kazanıyor ve hatalarından ders çıkarma fırsatı buluyor." diye konuştu.

        Eğitim yılı içerisinde yüksekten düşme, trafik kazaları, ileri yaşam desteği, hipotermi ve ateşli silah yaralanmaları gibi konuların farklı senaryolarla ele alındığını vurgulayan Karaoğlu, her vakanın uygulamalı olarak simüle edildiğini kaydetti.

        Öğrenci Cevat Tolu ise teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde sahada ne yapmaları gerektiğini öğrendiklerini belirterek, "Yaz stajlarımız ve derslerde öğrendiklerimizle birer sağlık profesyoneli adayı olarak yetişiyoruz." dedi.

        Kuzeninin motor kazasında yaralandığını anlatan Gülten Cankurtaran da temel bilgilere sahip olduğu için olay yerine gelen 112 Acil Sağlık personeline yardımcı olduğunu ifade etti.

        Gamze Nur Vural ise mesleklerinin hata kabul etmediği için uygulamalı eğitimlerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

