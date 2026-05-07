Gümüşhane'de kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde kar örtüsünün yanı sıra açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 07.05.2026 - 10:49 Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde kar örtüsünün yanı sıra açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Sazalan mesire yeri ile Erikbeli Yaylası'nda mor, sarı ve beyaz renkli çiçeklerin açmasıyla seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.
Sisin de etkili olduğu çam ağaçlarıyla kaplı bölgede kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor.
Havanın ısınmasıyla erimeye başlayan kar dolayısıyla akarsuların debisi de yükseldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri