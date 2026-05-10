Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi haziranda açılacak

        Gümüşhane'de Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi haziranda açılacak

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin haziranda sonrasında hizmete gireceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi haziranda açılacak

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin haziranda sonrasında hizmete gireceğini belirtti.

        Köse, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ile Tekke Beldesindeki Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni inceledi.


        Merkezdeki çalışmalarda sona gelindiğini belirten Köse, haziranda açılmasının planlandığını bildirdi.

        Köse, merkezin yer aldığı binada daha önce özel bir okulun yer aldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaklaşık 3-4 aydır burada çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. İnşaat ve tadilat süreçleri tamamlandı, ardından tefrişat çalışmaları yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada artık son aşamadayız. İçerisinde bulunduğumuz okul binasında 24 derslik bulunuyor. Yan taraftaki yurt bloklarında ise 250 yatak kapasitemiz var. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi 300’e kadar çıkarabilecek durumdayız."

        Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de dağ laleleri tarlaları süslüyor
        Gümüşhane'de dağ laleleri tarlaları süslüyor
        Gümüşhane'nin kartal yuvası: Canca Kalesi Çıkanların ayaklarını titreten 15...
        Gümüşhane'nin kartal yuvası: Canca Kalesi Çıkanların ayaklarını titreten 15...
        Gümüşhane'de barajlar doldu, tonlarca su tahliye edilmeye başlandı
        Gümüşhane'de barajlar doldu, tonlarca su tahliye edilmeye başlandı
        Gümüşhane'de AK Parti aday tanıtım toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de AK Parti aday tanıtım toplantısı yapıldı
        Yeniden inşa edilecek kütüphanedeki 60 yıllık limon ağacı taşınacak
        Yeniden inşa edilecek kütüphanedeki 60 yıllık limon ağacı taşınacak
        Gümüşhane'de taştan fışkıran 'draba çiçekleri' ilgi çekiyor
        Gümüşhane'de taştan fışkıran 'draba çiçekleri' ilgi çekiyor