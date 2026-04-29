        Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan kişi ağır yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, iddiaya göre H.A.K'nın tutuşması için tiner döktüğü soba aniden parladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Etrafı sıçrayan alevler nedeniyle çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Yaralanan H.A.K. kaldırıldığı Kelkit Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

