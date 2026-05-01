        Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışırken yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Yeni Sanayi Sitesi’nde dün tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Ahmet Köksal (22), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


        Köksal'ın cenazesi, yarın ilçedeki Küçük Cami'de kılınacak namazın ardından defnedilecek.


        Köksal, dün iddiaya göre iş yerinde tiner döktüğü sobanın parlaması sonucu ağır yaralanmış, Kelkit Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu

        Benzer Haberler

        Yeryüzü hareketlerini yapay zeka ile izleyip analiz üreten platform gelişti...
        Yeryüzü hareketlerini yapay zeka ile izleyip analiz üreten platform gelişti...
        Gümüşhane'de yamaçtan kopan dev kayalar, inşaat halindeki binanın üstüne dü...
        Gümüşhane'de yamaçtan kopan dev kayalar, inşaat halindeki binanın üstüne dü...
        Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan kişi ağır yaralandı
        Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan kişi ağır yaralandı
        Kelkit'te sobaya dökülen tiner parladı: 1 kişi ağır yaralandı
        Kelkit'te sobaya dökülen tiner parladı: 1 kişi ağır yaralandı
        Tarla bahçe sezonu başlarken jandarmadan traktör kazalarına reflektörlü önl...
        Tarla bahçe sezonu başlarken jandarmadan traktör kazalarına reflektörlü önl...
        Gümüşhane'de fenalaşan yolcu hastaneye dolmuşla yetiştirildi
        Gümüşhane'de fenalaşan yolcu hastaneye dolmuşla yetiştirildi