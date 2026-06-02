Gümüşhane'de Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Gümüşhane'nin yöresel lezzetleri ve mutfak kültürü, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programla tanıtıldı.



Valilik koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk Parkı'nda organize edilen etkinlikte, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel yemekleri misafirlere ikram edildi.



Misafirler, gendime çorbası, siron, erişte tatlısı, pestil ve köme gibi ürünlerin tadına baktı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımcılara gönderdiği video mesaj da etkinlikte gösterildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının "Bir Sofrada Miras" olarak belirlendiğini söyledi.



Sürmeli, bu temanın yalnızca yemekleri değil, sofralara işlenmiş hikayeleri, hatıraları, gelenekleri, kültürel değerleri ve nesilden nesle aktarılan birikimleri de ön plana taşıdığını belirtti.

