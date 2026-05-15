İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Gümüşhane'de konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Siyaset aslında öznesi insan olan bir sanattır, anahtarı da samimiyettir. İşte İYİ Parti, yıllardır samimiyetle siyaset yapan bir partidir." dedi.

        Giriş: 15.05.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Ofluoğlu, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, partinin merkez yöneticilerinin 81 ilde saha çalışması yaptığını söyledi.

        Vatandaşın derdini dinlediklerini belirten Ofluoğlu, aynı zamanda İYİ Parti'nin politikalarını ve çözüm önerilerini anlattıklarını ifade etti.

        Ofluoğlu, İYİ Parti'nin kurulduğu günden bugüne halkla iç içe olduğunu, her zaman halkın ayağına gittiğini vurgulayarak, "Esnafına, çiftçisine, ev kadınına gitmiştir. Mesele neyse problemi asıl sahibinden dinlemiş ve çözüm üreten politikalarıyla bu işi tam da halkla birlikte yapmıştır. Siyaset aslında öznesi insan olan bir sanattır, anahtarı da samimiyettir. İşte İYİ Parti, yıllardır samimiyetle siyaset yapan bir partidir." diye konuştu.

        İYİ Parti'nin tek bir derdi olduğunun altını çizen Ofluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "O da Türkiye'nin selametidir, Türk milletinin huzurudur, Türk milletinin refahıdır ve Türk milletinin o istenilen şekilde yönetilebilmesidir. Onun için çaba sarf eder. Önceliği Türk devleti ve Türk milletidir. Mukaddesatına saygılıdır, milliyetçidir, Atatürkçüdür İYİ Parti. Mecliste mukaddesatına saygılı, milliyetçi, kalkınmacı, demokrat bir parti varsa o da yalnızca İYİ Parti'dir."

        Partisinin Gümüşhane'ye yönelik tarım, hayvancılık ve teknoloji alanında projeleri olduğunu belirten Ofluoğlu, Gümüşhaneli gençleri memleketlerinde hayat kurmaya yöneltecek politikalar geliştireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
