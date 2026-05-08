        Yeniden inşa edilecek kütüphanedeki 60 yıllık limon ağacı taşınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 11:29 Güncelleme:
        SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de görev yapan polis memurunun 60 yıl önce tayini çıktığı için İl Halk Kütüphanesine fidanken bıraktığı limon ağacı, binanın yıkılıp yeniden inşa edilecek olması nedeniyle geçici olarak yeni yerine taşınacak.


        Karaer Mahallesi'nde 1966'da inşa edilen İl Halk Kütüphanesi binasının, yapılan incelemeler sonrası depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Mevcut binanın temmuzda yıkılması, yeni binanın yapımının ise aynı yerde yaklaşık iki yılda tamamlanması planlanıyor.

        Projenin ihale süreci devam ederken, üç katlı kütüphanenin giriş katında bulunan ve 60 yıl önce tayini çıkan bir polis memurunun fidanken bıraktığı daha sonra bina içinde toprakla buluşturulan limon ağacının korunması amacıyla da çalışma yürütülüyor.

        Çalışmalar kapsamında, adeta yapının simgesi haline gelen ağaç, yıkım işlemi öncesinde kök yapısı korunarak Gümüşhane Üniversitesinde uygun alana taşınacak.

        Limon ağacı, yeni bina inşa edildikten sonra tekrar kütüphanenin içinde uygun alana dikilecek.

        - Ağaç bilimsel yöntemlerle korunacak

        Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, mevcut kütüphanenin depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yeni bir kütüphane binası yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Mevcut kütüphanenin içinde büyüyen limon ağacının yaşatılması için bilimsel adımların atıldığını belirten Atay, "Burada önemli olan, hatıralarla dolu limon ağacının bundan sonraki süreçte de yeni yapılacak kütüphanenin içerisinde aynı şekilde kazandırılması ve muhafaza edilmesidir. Şehrimizin hassas olduğu bu konuda arkadaşlarımız da oldukça dikkatli ve özenli davranacaklar." dedi.

        Atay, Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerince ağacın bilimsel yöntemlerle korunarak muhafaza edileceğini ve çoğaltma işleminin yapılacağını anlattı.

        Yeni kütüphanenin şehre değer katacağını ifade eden Atay, "Limon ağacının da hatıralarıyla yeni kütüphane içerisinde yer alması için gereken tüm gayret gösterilecektir." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ise kütüphane binasının, deprem performans testleri neticesinde yeterli dayanımı sağlamadığı için yıkım kapsamına alındığını belirtti.

        Binanın iç mekanında uzun yıllardır limon ağacının varlığını sürdürdüğünü dile getiren Sürmeli, şöyle devam etti:

        "Zaman içerisinde kullanıcılar tarafından sembolik bir değer kazanan limon ağacı ile ilgili olarak da gerekli teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda ağacın korunması ve yaşatılması amacıyla uygun yöntemlerle yerinden çıkarılarak kontrollü bir ortamda muhafaza edilmesi, aynı zamanda çoğaltma yöntemleriyle sürekliliğinin sağlanması planlanmıştır."

        - Yeni binanın projesi limon ağacı da dikkate alınarak hazırlandı

        Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi, TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Doç. Dr. Neva Doğan da limon ağacının korunarak taşınmasına yönelik süreci yetkililerle istişare içinde sürdürdüklerini söyledi.

        Doğal varlıkların korunması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Doğan, "Şehrin hafızasına kazınmış, 60 yıllık geçmişe sahip ve artık halk için manevi bir değer taşıyan limon ağacımızın korunmasına yönelik bu çabayı büyük bir takdirle karşılıyoruz." dedi.

        Limon ağacı ile birçok insanın anısı olduğuna işaret eden Doğan, ağacın korunması noktasında hassasiyet gösteren tüm kurumların yetkililerine teşekkür etti.

        Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak yeni kütüphane binasının limon ağacının yaşatılması esas alınarak planlanmasının önemine dikkati çekerek, "Gümüşhane gibi karasal iklime sahip bir şehirde 60 yıldır limon ağacının yaşıyor olması ve bunun yaşatılması için herkesin çaba göstermesi gerçekten çok kıymetli." ifadesini kullandı.


        Öte yandan yeni bina inşa edilene kadar İl Halk Kütüphanesinin, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasındaki alanda hizmet vermesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

