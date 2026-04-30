Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yeryüzü hareketlerini yapay zeka ile izleyip analiz üreten platform geliştirildi

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefa Yalvaç, zemin hareketlerinin izlenmesine imkan sağlayan ve riskli bölgeleri erken aşamada tespit edebileceği öngörülen platform geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Yalvaç, yeryüzü deformasyonlarını izleyen ve bu verileri anlamlandırarak karar verebilen proje için yaklaşık 1 yıl önce Trabzon Teknokent bünyesinde çalışmalarına başladı.

        Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanan uydu verilerini kullanan Prof. Dr. Yalvaç, platformda yapay zeka destekli yeryüzü deformasyon analizlerini gerçekleştirdi.

        Yalvaç'ın, "DefoSense" adını verdiği platformun, riskli bölgeleri erken aşamada tespit etmesi hedefleniyor.

        Platformun, kamu ve özel sektörün daha hızlı kararlar almasını sağlayabileceğini belirten Yalvaç, AA muhabirine, yenilikçi ve yüzde 100 yerli bir girişimin hayata geçirildiğini söyledi.

        Temel amacın, uydulardan elde edilen verilerle potansiyel deformasyon alanlarının erken aşamada tespit edilmesi olduğunu belirten Yalvaç, böylelikle olası can ve mal kayıplarının önlenebileceğini dile getirdi.

        Avrupa Uzay Ajansının dünya genelinde ücretsiz erişime açık olan SAR uydu verilerinin platformda kullanıldığını aktaran Yalvaç, "Bu uydular aynı bölgeyi yaklaşık 12 günlük periyotlarla yeniden gözlemleyerek yüzey değişimlerini santimetre altı hassasiyetle izlemektedir. 2015 yılından günümüze kadar arşivlenen veriler sayesinde herhangi bir bölgenin hem geçmiş deformasyon davranışı hem de güncel durumu analiz edilebilmektedir." diye konuştu.

        Verilerin işlenmesinin teknik altyapı, yüksek hesaplama gücü ve uzmanlık gerektiren karmaşık süreçler içerdiğini belirten Yalvaç, "DefoSense"nin bu noktada devreye girerek süreci sadeleştirdiğini ifade etti.

        - "Mevcut durum sürekli takip edilebilmektedir"

        Yalvaç, platformdaki kullanıcıların istedikleri alanı seçerek hızlı analizler yapabileceklerini belirterek, "Hem geçmişten günümüze deformasyon hareketlerini inceleyebilmekte hem de 12 günlük güncellenen veriler sayesinde mevcut durum sürekli takip edilebilmektedir." dedi.

        Deformasyonların yalnızca çökme şeklinde değil, yükselme, yatay yer değiştirme, heyelan ve deprem kaynaklı kabuk hareketleri gibi farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini vurgulayan Yalvaç, bu hareketlerin platformda bütüncül olarak analiz edildiğini kaydetti.

        Yalvaç, sistemin yalnızca veri analizi ile sınırlı kalmadığını, elde edilen çıktıların anlamlı risk haritalarına da dönüştürülebildiğine işaret ederek, "Yapay zeka destekli değerlendirme mekanizmaları sayesinde risk seviyesindeki artışlar otomatik olarak tespit edilmektedir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de yamaçtan kopan dev kayalar, inşaat halindeki binanın üstüne dü...
        Gümüşhane'de yamaçtan kopan dev kayalar, inşaat halindeki binanın üstüne dü...
        Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan kişi ağır yaralandı
        Gümüşhane'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan kişi ağır yaralandı
        Kelkit'te sobaya dökülen tiner parladı: 1 kişi ağır yaralandı
        Kelkit'te sobaya dökülen tiner parladı: 1 kişi ağır yaralandı
        Tarla bahçe sezonu başlarken jandarmadan traktör kazalarına reflektörlü önl...
        Tarla bahçe sezonu başlarken jandarmadan traktör kazalarına reflektörlü önl...
        Gümüşhane'de fenalaşan yolcu hastaneye dolmuşla yetiştirildi
        Gümüşhane'de fenalaşan yolcu hastaneye dolmuşla yetiştirildi
        Gümüşhane'de İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri tatbikatlarla sahaya h...
        Gümüşhane'de İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri tatbikatlarla sahaya h...