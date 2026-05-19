Derecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.



Spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.



Programda çuval, halat çekme yarışması ve sportif etkinlikler düzenlendi.



Programa, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Belediye Başkan Vekili Şefik Yaşar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

