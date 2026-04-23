Derecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü törenle kutlandı. Derecik İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu ve oratoryo gösterisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa Kaymakam Sezai Demirci, Belediye Başkan Vekili Fesih Ekinci, 1. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.