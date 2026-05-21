        Hakkari Valisi Taşyapan, temel kazısı sonrası zemininde çatlakların oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, temel kazısı sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle 8 binanın tahliye edildiği bölgede incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 20:52 Güncelleme:
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Taşyapan, Pehlivan Mahallesi'ndeki Çölemerik Caddesi'nde zemin hareketliliği nedeniyle tahliye edilen binalara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmek için ilgili kurum yöneticileriyle toplantı yaptı.

        Toplantıda, bölgede sürdürülen teknik incelemeler, alınan güvenlik tedbirleri ve risk durumuna yönelik çalışmalar ele alındı.

        AFAD İl Müdürlüğü, belediye ve diğer ilgili kurum temsilcileri, sahada yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

        Vali Taşyapan, bölgede yürütülen teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

        Taşyapan, toplantının ardından hasarın oluştuğu bölgeye giderek, temel kazısının yapıldığı alan ve çevresinde incelemelerde bulundu.

        Sahadaki ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Taşyapan, gerekli tüm çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        İbrahim Taşyapan'a, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, AFAD İl Müdürü Erhan Kanat ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Derecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili Rahim Can oldu
        Temel kazısında meydana gelen zemin kayması nedeniyle 6 bina tedbir amaçlı...
        Hakkari'de temel kazısı sonrası çatlakların oluştuğu bölgede 2 bina daha bo...
        Hakkari'de temel kazısı paniği: Kayma sonucu iş yerleri mühürlendi
        Hakkari'de mayıs ayında kar yağışı
        Temel kazısında meydana gelen zemin kayması nedeniyle 6 bina tedbir amaçlı...
