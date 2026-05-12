Hakkari ve Van'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari ve Van'da gerçekleştirilen "tefecilik" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda kentte ve Van'da yaşayan 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal, çek, senet ve suç unsuru olduğu değerlendirilen dokümana el konuldu.



Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



