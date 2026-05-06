Hakkari Zapspor, konuk ettiği Kars 36 Spor'u yendi
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, erteleme maçında konuk etiği Kars 36 Sporu 4-0 yendi.
Giriş: 06.05.2026 - 16:42
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısı ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ligi ikinci sırada tamamlayan Hakkari Zap Spor, play-off oynamaya hak kazandı.
